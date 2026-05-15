Fiorentina, crollo shock: -21 punti rispetto al 2025. Solo 4 club peggio dei viola

La Fiorentina ha registrato un calo di 21 punti rispetto al 2025: solo 4 club nei top campionati europei hanno fatto peggio dei viola

Redazione VN 15 maggio 2026 (modifica il 15 maggio 2026 | 16:42)

Ci sono molti dati che certificano senza filtri le difficoltà della stagione della Fiorentina, ma la recente analisi pubblicata dalla pagina Instagram 1x1ftbl mette ancora più in risalto la differenza clamorosa tra questa e la precedente stagione viola. La Fiorentina, infatti, figura in una delle classifiche meno nobili del calcio europeo: quella relativa alla differenza punti tra il 2025 e il 2026. Il saldo per la squadra viola è drammatico, con un pesantissimo -21 rispetto alla passata stagione. La Fiorentina a due giornate dal termine del campionato 2024/2025 aveva 59 punti.

Solo in quattro hanno fatto peggio — Analizzando i top 5 campionati europei la crisi di risultati della squadra viola emerge in tutta la sua criticità. Nella graduatoria dei club che hanno "perso" più terreno, la Fiorentina occupa il quintultimo posto. Solamente quattro formazioni hanno registrato un crollo più verticale: il Nizza terzultimo in Francia (-26), il Liverpool (-24, reduce però dalla vittoria della scorsa Premier e oggi qualificato in Champions), l'Athletic Bilbao nono in Spagna (-23) e il Wolverhampton già retrocesso da alcune giornate (-23).

Mentre in Europa club come l'Hoffenheim e il Manchester United festeggiano crescite record, a Firenze il confronto con il recente passato certifica un'involuzione che pesa sulla classifica e sul morale. Il dato di -21 punti non è solo un numero, ma il segnale di un malfunzionamento generale troppo pesante per essere figlio solamente di problemi tecnici.

In una stagione definita dai grafici come a "tendenza decrescente" per molte realtà medie dei primi 5 campionati europei, la Fiorentina resta purtroppo uno dei casi studio più negativi. Un trend che la società dovrà analizzare a fondo per gettare le basi del futuro e ribaltare totalmente questa classifica la prossima stagione.