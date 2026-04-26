FOTO – “Old friends re-UNITED”: De Gea celebra l’incontro con Matic sui social

Reunion da "Red Devils" al Franchi: David De Gea e Nemanja Matic si ritrovano da avversari in Fiorentina-Sassuolo

Redazione VN 26 aprile 2026 (modifica il 26 aprile 2026 | 18:55)

Non solo campo, punti salvezza e l'incontro di Fabio Grosso con Firenze. Fiorentina-Sassuolo è stata anche l'occasione per una reunion dal sapore internazionale che ha riportato due grandi calciatori indietro agli anni di Manchester. Protagonisti dello scatto, postato su Instagram dal portiere spagnolo, sono David De Gea e Nemanja Matic.

Amici "re-UNITED" — I due hanno condiviso lo spogliatoio dei Red Devils per cinque stagioni (dal 2017 al 2022), diventando pilastri di uno dei club più prestigiosi al mondo. Oggi, a distanza di qualche anno e con maglie diverse addosso, quella rossa da portiere della Fiorentina per lo spagnolo e quella biancoverde del Sassuolo per il serbo, si sono ritrovati sul prato del "Franchi" da avversari, ma con l'amicizia di sempre.

Il post di David — A fine gara, il numero 43 viola ha voluto immortalare il momento pubblicando una foto che li ritrae abbracciati, accompagnata da una didascalia tanto semplice quanto significativa: "Old friends re-UNITED", con un gioco di parole che richiama chiaramente il loro passato comune nel Manchester United. Un momento di grande sportività che dimostra come il calcio, oltre ai risultati, sia fatto di legami che resistono al tempo e ai cambi di maglia.