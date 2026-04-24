La Juventus sta cercando un portiere di esperienza in vista della prossima stagione.l primo nome sul tavolo è quello di Alisson del Liverpool, ma portare il brasiliano a Torino non è semplice. E così la dirigenza ha un piano b, che si chiama David De Gea. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2028, ma potrebbe arrivare a Torino con costi decisamente più contenuti, come scrive il Corriere dello Sport.
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Cor.Sport: “Il piano b della Juventus è De Gea. Ecco i costi dell’operazione”
La Juventus vuole Alisson, ma il piano b si chiama De Gea. Spalletti è stato chiaro
I costi—
Il costo del cartellino di De Gea si aggirerebbe sui 5 milioni, mentre il Liverpool chiederebbe il doppio per Alisson. L'ingaggio dell'ex United è di 3 milioni e mezzo. In questo momento non ci sono stati contatti diretti con la Fiorentina, ma Spalletti è stato chiaro. In caso di offerta ci sarà da capire la disponibilità di De Gea, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di tornare a giocare la Champions.
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