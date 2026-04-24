Cor.Sport: “Il piano b della Juventus è De Gea. Ecco i costi dell’operazione”

La Juventus sta cercando un portiere di esperienza in vista della prossima stagione.l primo nome sul tavolo è quello di Alisson del Liverpool, ma portare il brasiliano a Torino non è semplice. E così la dirigenza ha un piano b, che si chiama David De Gea. Lo spagnolo ha un contratto fino al 2028, ma potrebbe arrivare a Torino con costi decisamente più contenuti, come scrive il Corriere dello Sport.