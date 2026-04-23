Per la prima volta nelle ultime due stagioni, il Bologna potrebbe chiudere fuori dalle coppe. La permanenza di Vincenzo Italiano non è assolutamente certa, come scrive il Corriere dello Sport. Le pretendenti all'ex tecnico della Fiorentina non mancano, Lazio, Roma, Napoli e Milan. Il Bologna vorebbe però trattenerlo, ma sarà il tecnico a decidere cosa fare.
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Italiano: ecco quando deciderà il suo futuro. Le pretendenti non mancano
Italiano può rimanere al Bologna? Il tecnico chiede delle rassicurazioni alla società
Le condizioni—
Italiano ha un contratto fino al 2027, ma vuole delle garanzie per rimanere. Serviranno investimenti su un roster, apparso depotenziato nell'ultimo anno. Il club vorrebbe una risposta entro metà maggio. Gli interessamenti delle big sono noti al tecnico, che però potrebbe rimanere, come detto, in caso di garanzie tecniche chiare.
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