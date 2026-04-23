Italiano: ecco quando deciderà il suo futuro. Le pretendenti non mancano

Per la prima volta nelle ultime due stagioni, il Bologna potrebbe chiudere fuori dalle coppe. La permanenza di Vincenzo Italiano non è assolutamente certa, come scrive il Corriere dello Sport. Le pretendenti all'ex tecnico della Fiorentina non mancano, Lazio, Roma, Napoli e Milan. Il Bologna vorebbe però trattenerlo, ma sarà il tecnico a decidere cosa fare.