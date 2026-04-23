Il Milan si prepara alla sfida contro la Juventus, uno scontro decisivo in questo finale di stagione. Uno dei protagonisti sarà Strahinja Pavlovic, uno dei numerosi giovatori serbi che si sono affermati in A. Il centrale del Milan ha parlato così a Tuttosport:
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Pavlovic: “Chiesi consigli a Milenkovic per l’Italia. Vlahovic il numero 1”
Pavlovic è uno dei leader del Milan, uno dei tanti serbi che si sono adattati bene alla Serie A
"Ho sentito Vlahovic? Sì, si, noi due ci sentiamo sempre. Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo. Lui è un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com'era l'Italia e ho fatto due chiacchiere sull'argomento pure con Milenkovic e Terzic, qui giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto. Vlahovic quando è in forma è il numero 1, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo"
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