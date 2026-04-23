Pavlovic: “Chiesi consigli a Milenkovic per l’Italia. Vlahovic il numero 1”

"Ho sentito Vlahovic? Sì, si, noi due ci sentiamo sempre. Dusan è un mio grande amico e quasi tutti i giorni ci scriviamo o ci parliamo. Lui è un grande giocatore e una grande persona. Prima di venire al Milan gli avevo chiesto com'era l'Italia e ho fatto due chiacchiere sull'argomento pure con Milenkovic e Terzic, qui giocano tanti miei connazionali e questo mi piace molto. Vlahovic quando è in forma è il numero 1, il miglior attaccante del campionato e uno dei più bravi al mondo"