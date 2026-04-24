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FOTO – Thuram sfotte Zielinski e… Kean: “Fra, sei polacco”

marcus thuram
Lo screzio fra Moise Kean e il Penguwin diventa un meme anche negli altri spogliatoi di Serie A. Thuram e Zielinski protagonisti
Redazione VN

Lo scontro andato in scena fra Moise Kean e Pengwin diventa un meme anche negli altri spogliatoi di Serie A. Siamo in casa Inter e Marcus Thuram posta sul suo profilo Instagram una storia con un riferimento inequivocabile.

La foto

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Il francese ha infatti postato una foto in cui è ritratto Zielinski, calciatore polacco dei nerazzurri. E la didascalia è inconfondibile: "Fra, sei polacco porco due".

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