FOTO – Thuram sfotte Zielinski e… Kean: “Fra, sei polacco”

Lo screzio fra Moise Kean e il Penguwin diventa un meme anche negli altri spogliatoi di Serie A. Thuram e Zielinski protagonisti

Lo scontro andato in scena fra Moise Kean e Pengwin diventa un meme anche negli altri spogliatoi di Serie A. Siamo in casa Inter e Marcus Thuram posta sul suo profilo Instagram una storia con un riferimento inequivocabile.

La foto

Il francese ha infatti postato una foto in cui è ritratto Zielinski, calciatore polacco dei nerazzurri. E la didascalia è inconfondibile: "Fra, sei polacco porco due".