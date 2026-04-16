La lite social tra Moise Kean e il tipster Pengwin ha fatto il giro del web. Per questo motivo, il noto programma televisivo "Le Iene", ha organizzato un incontro tra il noto influencer e l'attaccante della Fiorentina. Nel servizio andato in onda su Italia 1, si vede proprio Moise Kean che alla vista di Pengwin reagisce con rabbia: "Che c***o ci fai sotto casa mia?! Vattene, io non scherzo. Parli tanto ma non sei nemmeno italiano, sei polacco!". Il noto personaggio del web infatti ha genitori di origine polacca.