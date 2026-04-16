La lite social tra Moise Kean e il tipster Pengwin ha fatto il giro del web. Per questo motivo, il noto programma televisivo "Le Iene", ha organizzato un incontro tra il noto influencer e l'attaccante della Fiorentina. Nel servizio andato in onda su Italia 1, si vede proprio Moise Kean che alla vista di Pengwin reagisce con rabbia: "Che c***o ci fai sotto casa mia?! Vattene, io non scherzo. Parli tanto ma non sei nemmeno italiano, sei polacco!". Il noto personaggio del web infatti ha genitori di origine polacca.
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Kean-Pengwin, il 2° atto a Le Iene è furibondo. Poi Moise si scusa: “Siamo persone”
"Lui è un co****ne. Prima o poi li prendo tutti questi che parlano troppo!".
L'incontro—
Dopodiché, l'inviato del noto programma interviene per placare la situazione con Moise Kean che, prima di risalire in casa, spiega: "Lui è un co****ne. E' il primo che prendo, ma tutti parlano troppo!".
Il chiarimento—
Nel pomeriggio, all'interno del Viola Park, Moise Kean si è voluto spiegare a mente più lucida: "Noi siamo persone normali, sbagliamo anche noi. Le critiche le devi accettare. Mi volevo scusare, so che devo dare l'esempio e non è una scena bella. Però non ritiro quello che ho detto, per me finisce qui. L'Italia? So che doveva dare qualcosa in più, per me è stata una bella mazzata. Bisogna andare avanti. Il nuovo ct? Non so, l'importante è che dia gioia ai giocatori e al nostro paese".
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