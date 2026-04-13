Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Kean e la lite con noto tipster, Nazione: “Non il massimo in un momento così”

La Nazione

Kean e la lite con noto tipster, Nazione: “Non il massimo in un momento così”

Kean e la lite con noto tipster, Nazione: “Non il massimo in un momento così” - immagine 1
Nazione sul caso Moise Kean
Redazione VN

Moise Kean è alle prese con il noto problema alla tibiache ormai condiziona la sua stagione da mesi. Ieri però, l'attaccante della Fiorentina è finito al centro di un caos sociale la Nazione ha voluto commentare quanto accaduto:

Nel frattempo Moise Kean è finito al centro di una polemica social che riguarda anche un influencer delle scommesse sportive noto sul web col nome di Pengwin: il tipster nelle scorse ore ha infatti pubblicato una presunta chat privata di Instagram tra lui e Kean dove la punta con toni minatori lo invitava a tenere la lingua a freno, onde evitare problemi peggiori («Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in c... se no te la metto io, fai tu» la frase attribuita alla punta viola).Non il massimo in un momento così delicato.

Leggi anche
CorSport: “Parisi fuori 22 giorni per una botta sfuggita a tutti. Serve chiarezza”
Nazione: “Fiorentina, atmosfera elettrica. Tanti dubbi, da Kean a Paolo Vanoli”

© RIPRODUZIONE RISERVATA