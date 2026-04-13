Moise Kean è alle prese con il noto problema alla tibiache ormai condiziona la sua stagione da mesi. Ieri però, l'attaccante della Fiorentina è finito al centro di un caos sociale la Nazione ha voluto commentare quanto accaduto:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Kean e la lite con noto tipster, Nazione: “Non il massimo in un momento così”
La Nazione
Kean e la lite con noto tipster, Nazione: “Non il massimo in un momento così”
Nazione sul caso Moise Kean
Nel frattempo Moise Kean è finito al centro di una polemica social che riguarda anche un influencer delle scommesse sportive noto sul web col nome di Pengwin: il tipster nelle scorse ore ha infatti pubblicato una presunta chat privata di Instagram tra lui e Kean dove la punta con toni minatori lo invitava a tenere la lingua a freno, onde evitare problemi peggiori («Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in c... se no te la metto io, fai tu» la frase attribuita alla punta viola).Non il massimo in un momento così delicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA