Il Corriere dello Sport, dopo l'articolo di ieri, insiste sulla questione Fabiano Parisi. Il giocatore è uscito acciaccato dalla sfida contro l'Inter, ma un semplice pestone sembra essersi trasformato in qualcosa di molto più serio. Il noto quotidiano chiede alla Fiorentina chiarezza:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Parisi fuori 22 giorni per una botta sfuggita a tutti. Serve chiarezza”
Corriere dello Sport
CorSport: “Parisi fuori 22 giorni per una botta sfuggita a tutti. Serve chiarezza”
In casa Fiorentina serve più carezza sugli infortunati
A proposito di calciatori che svolgono allenamenti differenziati da più giorni, a questo punto sarebbe auspicabile che la Fiorentina facesse chiarezza sul problema che terrà fuori Parisi con ogni probabilità anche oggi: l’esterno ex Empoli ha giocato contro l’Inter (lasciando il posto a metà ripresa ad Harrison) e da allora non si è più visto in campo, ufficiosamente a causa di una botta rimediata proprio nella gara con i nerazzurri, sfuggita a tutti e mai certificata. Sono trascorsi ventidue giorni e Vanoli è costretto a fare ancora a meno del suo calciatore più in forma.
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