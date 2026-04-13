La Nazione si sofferma sul clima che si respira al Viola Park e in città dopo la pensante sconfitta di giovedì contro il Crystal Palace. Tutti sotto esame, da allenatore a giocatori:
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fiorentina, atmosfera elettrica. Tanti dubbi, da Kean a Paolo Vanoli”
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Nazione: “Fiorentina, atmosfera elettrica. Tanti dubbi, da Kean a Paolo Vanoli”
La Nazione sul clima in casa Fiorentina
Dunque, qualsiasi sia il pacchetto dei titolari, stasera la Fiorentina non potrà fallire. Non ci saranno Gud e Fagioli, entrambi squalificati? Poco importa. In questa notte non possono esistere appelli a scelte obbligate dall'emergenza e dunque alibi di alcun tipo. Anzi, per giocatori come magari Fazzini, o lo stesso Harrison, o anche Mandragora, l'eventualità di mettersi sulle spalle i 90 minuti contro i biancocelesti dovrà essere una sorta di appuntamento con l'orgoglio e la voglia di riscatto. L'atmosfera , del resto (e inevitabilmente) in casa Fiorentina è di nuovo elettrica. Dubbi e perplessità (dal rendimento dei giocatori alle scelte di Vanoli, fino allo stressante tormentone Kean) rischiano di essere un detonatore pericoloso sulla corsa alla salvezza.
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