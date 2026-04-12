Primavera, paura al Viola Park: giocatore Sassuolo in ospedale. Le condizioni

Paura al Viola Park durante Fiorentina-Sassuolo Primavera: Vezzosi finisce in ospedale dopo una rovesciata, gara sospesa e viola in nove nel finale con 32 minuti di recupero

Giada Di Stefano 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 17:41)

Momenti di grande tensione al Viola Park durante la sfida tra Fiorentina Primavera e Sassuolo Primavera (QUI LA CRONACA), interrotta per circa mezz’ora a causa di un grave episodio di gioco. Al 69’, il giovane viola Bertolini ha colpito con una rovesciata volante Vezzosi, che è rimasto a terra dopo l’impatto. Immediato l’intervento dei soccorsi, con il calciatore neroverde trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi, mentre sugli spalti si vivevano attimi di forte apprensione, con la madre del ragazzo in lacrime.

L’arbitro ha espulso Bertolini per il gesto, ma la partita è rimasta nervosa e spezzettata. La Fiorentina ha chiuso addirittura in nove uomini dopo la seconda espulsione, resistendo nel lunghissimo recupero di 32 minuti che ha segnato il finale di gara. Una partita che passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alle condizioni del giovane Vezzosi. Specifichiamo che il ragazzo è uscito pienamente dal terreno di gioco.

Aggiornamento sulle condizioni del ragazzo: ha riportato una ferita al labbro e sarà sottoposto a una TAC per escludere eventuali complicazioni. Le sue condizioni sono sotto osservazione. Bertolini della Fiorentina ha raggiunto il ragazzo a Careggi