Fazzini, quanto ti ha voluto la Lazio: tutti i retroscena verso la chance sul campo

Jacopo Fazzini ritrova la Lazio: un passaggio sfumato per scelta dell'Empoli che poi lo ha portato a vestire la maglia della Fiorentina

Matteo Bardelli Redattore 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 20:56)

Sarà una partita particolare quella in programma lunedì 13 aprile, ore 20:45, al Franchi tra Fiorentina e Lazio per Jacopo Fazzini. Il calciatore, che spinge per una maglia da titolare per la sfida, ritrova la squadra che lo ha voluto per diverso tempo, senza però essere mai riusciti a concretizzare l'affare. Infatti, vista la squalifica di Gudmundsson, le condizioni di Solomon (al rientro tra i convocati, molto probabilmente) e quelle di un Parisisempre più costretto a dare l'ennesimo forfait, l'ex Empoli potrebbe scendere in campo addirittura dal 1' (LE ULTIME).

Possiamo vederlo come un segno nel destino che proprio contro i biancocelesti Fazzini potrebbe avere questa grandissima occasione di rilanciarsi, in una stagione dove di spazio ne ha avuto veramente poco (16 presenze in campionato, 10 in Conference League e una in Coppa Italia). Una prova importante non solo per riscattare questa stagione, ma anche per definire il suo futuro con la maglia viola.

Passaggio sfumato — Era il mercato invernale della stagione 2024/2025 e la Lazio stava provando a dare una grossa accelerata per definire il passaggio di Fazzini, in un'operazione da circa 15 milioni di euro tra prestito e riscatto. In quel momento, i biancocelesti erano in grande difficoltà a centrocampo, visto il prestito alla Fiorentina di Cataldi dell'estate precedente, l'infortunio di Vecino e l'acquisto di Castrovilli che non aveva sortito gli effetti sperati. Il tutto poi non andò a buon fine a causa dell'alta richiesta proprio da parte dell'Empoli, con la Lazio che riuscì a tappare quel buco con l'arrivo di Belahyane dal Verona. Come sappiamo, poi il calciatore ha terminato la stagione in azzurro e nell'estate 2025 si è trasferito a pochi passi, nella squadra che tifa fin da bambino.

Poi, ancora una volta durante la sessione invernale di quest'anno, i biancocelesti stavano tenendo d'occhio sempre Fazzini, tant'è che proprio la Fiorentina aveva pensato di proporlo ad altre squadre (Bologna su tutte, ma anche alla Lazio). Il calciatore, però, sicuro di poter dare di più alla maglia viola, ha deciso di rimanere e cercare di ribaltare la situazione. Cosa che fino a questo momento non è proprio riuscito a fare.

Grande occasione — Però, il centrocampista proprio contro la Lazio potrebbe avere l'opportunità di mettersi in mostra in un momento delicato per la Fiorentina, visto anche il poco minutaggio avuto nella gara d'andata di Conference League, giovedì scorso, contro il Crystal Palace a Londra. Ai viola serve anche il suo contributo per ipotecare il discorso salvezza di questa stagione tortuosa. E questa volta, non può più permettersi di rimandare.