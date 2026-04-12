VN – Come stanno Kean e Parisi? Le ultime dalla seduta alla vigilia della Lazio

La Fiorentina ha lavorato alla vigilia della sfida con la Lazio in programma al Franchi per la 32esima giornata di campionato: continua ad allenarsi coi compagni Manor Solomon , che punta alla prima convocazione dalla fine di febbraio a questa parte dopo la lesione che lo ha interessato contro lo Jagiellonia.

Moise Kean e Fabiano Parisi, invece, a quanto risulta alla nostra redazione, non si sono allenati in gruppo: sono ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici, quello cronico alla tibia per l'attaccante e la non meglio precisata brutta botta contro l'Inter il 22 marzo l'esterno. In calo, quindi, le chance di vederli impiegati contro la squadra di Sarri.