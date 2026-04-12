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Avversarie Conference League – Il Crystal Palace vince con un super Mateta

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Il Crystal Palace ribalta la gara contro il Newcastle United grazie a una doppietta di Mateta
Redazione VN

Il Crystal Palace ribalta la gara contro il Newcastle United grazie a una doppietta di Mateta. La squadra londinese, reduce dal netto successo per 3-0 ottenuto giovedì scorso contro la Fiorentina nell’andata di Conference League, continua la striscia positiva anche in Premier League. Con questo risultato utile, il Palace supera il Newcastle in classifica, raggiungendo in 13° posto.

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