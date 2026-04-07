Cori razzisti durante Spagna-Egitto, la Fifa avvia un procedimento

La Fifa ha confermato di aver avviato un procedimento disciplinare contro la Federcalcio spagnola (Rfef) per i cori razzisti che hanno macchiato l'amichevole del 31 marzo scorso tra Spagna ed Egitto . La partita, tra due nazionali già qualificate per i Mondiali 2026, si è giocata allo Rcde Stadium di Cornella, casa dell'Espanyol Barcellona, ed era stata interrotta da cori islamofobi, " Chi non salta è musulmano ", intonati da alcuni tifosi spagnoli.

Già all'indomani dell'episodio, la polizia catalana aveva aperto un'indagine ma anche l'organismo di governo del calcio mondiale si era mosso e le attuali regole prevedono la possibilità di multe e gare a porte chiuse o limitate in caso di episodi di discriminazione, specie se non isolati. Il ministro della Giustizia spagnolo, Félix Bolanos, aveva definito l'accaduto "una vergogna per la società" e insieme con l'assessore catalano allo Sport, Berni Alvarez, aveva puntato il dito sulle tifoserie di estrema destra. (ANSA)