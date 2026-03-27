La situazione dell'ex squadra di Fabio Paratici, ovvero il Tottenham, è davvero complicata. Gli Spurs sono in caduta libera in campionato e Igor Tudor dal giorno del suo arrivo non ha mai vinto una partita, se non quella inutile in Champions contro l'Atletico. Con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, il club londinese sta riflettendo in questi giorni di sosta per capire quale mossa intraprendere.
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Tottenham, si salvi chi può. De Zerbi aspetta giugno, Tudor resta (per ora)
Gli Spurs avevano individuato nel tecnico ex Marsiglia la scelta migliore per il loro presente e futuro
In tanti nel Tottenham vorrebbero l'esonero del tecnico croato, che peraltro in questi giorni ha perso il padre. Il nome scelto per la sua sostituzione sarebbe quello di Roberto De Zerbi, il quale, però, come riportano alcuni media britannici, ha preso tempo fino a giugno dopo le dimissioni dal Marsiglia. Ecco che allora a subentrare a Tudor, in caso di esonero, dovrebbe essere eventualmente Sean Dyche, allenatore inglese esperto in salvezze.
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