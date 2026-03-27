Tottenham, si salvi chi può. De Zerbi aspetta giugno, Tudor resta (per ora)

Gli Spurs avevano individuato nel tecnico ex Marsiglia la scelta migliore per il loro presente e futuro

La situazione dell'ex squadra di Fabio Paratici, ovvero il Tottenham, è davvero complicata. Gli Spurs sono in caduta libera in campionato e Igor Tudor dal giorno del suo arrivo non ha mai vinto una partita, se non quella inutile in Champions contro l'Atletico. Con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, il club londinese sta riflettendo in questi giorni di sosta per capire quale mossa intraprendere.