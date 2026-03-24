L'ex attaccante della Fiorentina, Mohamed Salah, ha annunciato, tramite un video sui propri canali social, l'addio a fine stagione dal Liverpool. E lo stesso ha fatto il club inglese attraverso un comunicato. Per il fuoriclasse egiziano, per nove anni in maglia Reds, 255 gol in 435 presenze. Le celebrazioni, comunque, arriveranno più avanti, ora il giocatore è concentrato sul finale di stagione. Il comunicato:
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Adesso è ufficiale, Salah saluta il Liverpool a fine stagione (IL VIDEO)
Mohamed Salah lascerà ufficialmente il Liverpool a fine stagione: il comunicato del club e il video strappalacrime del calciatore
L'attaccante ha raggiunto un accordo con i Reds che lo vedrà chiudere uno straordinario capitolo di nove anni ad Anfield. Salah ha espresso il desiderio di fare questo annuncio ai tifosi il prima possibile per fornire trasparenza sul suo futuro grazie al rispetto e alla gratitudine che prova nei loro confronti. Firmato dall'AS Roma nell'estate del 2017, il numero 11 si è affermato saldamente come uno dei più grandi giocatori della storia del Liverpool, aiutando il club a vincere due titoli di Premier League, la Champions League, la Coppa del Mondo per club FIFA, la Supercoppa UEFA, la FA Cup e due Coppe di Lega, oltre a un FA Community Shield. Con 255 gol in 435 presenze fino ad oggi, l'egiziano è terzo nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi dei Reds, vincendo la Scarpa d'Oro della Premier League in quattro occasioni oltre a una serie di riconoscimenti personali. Con ancora molto da giocare per questa stagione, Salah è fermamente concentrato nel cercare di ottenere il miglior risultato possibile per il Liverpool e, quindi, il momento di celebrare appieno la sua eredità e i suoi successi seguirà più avanti nel corso dell'anno, quando darà l'addio ad Anfield.
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