Adesso è ufficiale, Salah saluta il Liverpool a fine stagione (IL VIDEO)

L'ex attaccante della Fiorentina, Mohamed Salah, ha annunciato, tramite un video sui propri canali social, l'addio a fine stagione dal Liverpool. E lo stesso ha fatto il club inglese attraverso un comunicato. Per il fuoriclasse egiziano, per nove anni in maglia Reds, 255 gol in 435 presenze. Le celebrazioni, comunque, arriveranno più avanti, ora il giocatore è concentrato sul finale di stagione. Il comunicato: