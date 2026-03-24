Il diktat dell’Atletico per Nico. Simeone non può metterlo in campo

Il riscatto di Nico Gonzalez si fa sempre più incerto. L'Atletico di Simeone ha una strategia ben chiara

La stagione era iniziata bene per Nico Gonzalez. L'Atletico Madrid sembrava essere l'ambiente ideale, ma piano piano, l'argentino ha perso il posto, soprattutto dopo l'arrivo di Lookman a gennaio. Ultimamente l'ex viola vede sempre meno il campo, anche per volontà della dirigenza. Il riscatto di Nico è condizionato dal suo minutaggio.