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Il diktat dell’Atletico per Nico. Simeone non può metterlo in campo

Il diktat dell’Atletico per Nico. Simeone non può metterlo in campo - immagine 1
Il riscatto di Nico Gonzalez si fa sempre più incerto. L'Atletico di Simeone ha una strategia ben chiara
Redazione VN

La stagione era iniziata bene per Nico Gonzalez. L'Atletico Madrid sembrava essere l'ambiente ideale, ma piano piano, l'argentino ha perso il posto, soprattutto dopo l'arrivo di Lookman a gennaio. Ultimamente l'ex viola vede sempre meno il campo, anche per volontà della dirigenza. Il riscatto di Nico è condizionato dal suo minutaggio.

L'obbligo di riscatto è fissato a 32 milioni, ma per esercitarlo l'Atletico deve far giocare al giocatore almeno 45 minuti per 21 volte. Attualmente l'ex Fiorentina è a quota 14 presenze con almeno 14 minuti. La dirigenza ha chiesto a Simeone di dosare il minutaggio dell'esterno, dato che l'Atletico vuole ridiscutere il prezzo del riscatto con la Juventus. Lo riporta il giornalista Pedro Fullana

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