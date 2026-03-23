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L’Argentina convoca Martinez Quarta. L’ultima volta quando era a Firenze

L’Argentina convoca Martinez Quarta. L’ultima volta quando era a Firenze - immagine 1
Martinez Quarta si gode un bel momento. L'Argentina torna a convocarlo in nazionale
Redazione VN

Una bella notizia per Lucas Martinez Quarta. Il Chino nel gennaio 2025 è tornato al River, la sua casa. Stavolta Quarta è protagonista di un altro ritorno, quello in nazionale. Il ct Scaloni lo ha convocato dopo che Leonardo Balerdi (centrale dell'OM), si è infortunato. L'ultima volta che Scaloni aveva chiamato Quarta, il difensore giocava alla Fiorentina. Il sogno del Chino adesso è quello di andare al Mondiale.

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