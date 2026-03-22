Pazzini: “Vincere per l’Inter è importante, ma non credo ci saranno molti gol”

L'ex attaccante di Fiorentina e Inter Giampaolo Pazzini è intervenuto su Sportmediaset. Ecco le sue parole sui gigliati e sui nerazzurri in vista del match di stasera.

"Per lo Scudetto, secondo me, non è tutto aperto, l'Inter ha un grosso margine. Vincere stasera a Firenze sarebbe un segnale molto importante ed è uno snodo cruciale per Chivu. La Fiorentina, però, è in ripresa e quindi darà del filo da torcere. Inoltre, al contrario di quanto è sempre successo storicamente, credo non ci saranno tanti gol".