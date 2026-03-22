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Hojlund attacca Mina: “Non gioca a calcio. Gli arbitri gli lasciano fare tutto”

Hojlund attacca Mina: “Non gioca a calcio. Gli arbitri gli lasciano fare tutto” - immagine 1
Rasmus Hojlund attacca Yerry Mina. Il colombiano è ancora nell'occhio del ciclone
Redazione VN

Yerry Mina è un calciatore molti discusso, fin dal suo arrivo in Europa. Il difensore colombiano ha da sempre un approccio alla partita molto provocatorio. L'ex Fiorentina da quando è in Italia, ha spesso marcato gli attaccanti avversari in modo fin troppo stretto. Ieri con Hojlund, l'ex Fiorentina è ricorso al pizzicotto sui capezzoli, come già accaduto in passato.

Proprio Hojlund sui propri social ha criticato Mina per il suo atteggiamento. Le parole del danese sui social: "Yerry Mina non gioca a calcio. Gli arbitri continuano a lasciargli fare tutto. Non è la prima volta che succede una cosa del genere"

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