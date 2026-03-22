Hojlund attacca Mina: “Non gioca a calcio. Gli arbitri gli lasciano fare tutto”

Yerry Mina è un calciatore molti discusso, fin dal suo arrivo in Europa. Il difensore colombiano ha da sempre un approccio alla partita molto provocatorio. L'ex Fiorentina da quando è in Italia, ha spesso marcato gli attaccanti avversari in modo fin troppo stretto. Ieri con Hojlund, l'ex Fiorentina è ricorso al pizzicotto sui capezzoli, come già accaduto in passato.