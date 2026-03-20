Nella lunga intervista concessa a Dazn, il direttore generale del Lecce Pantaleo Corvino, ex d.s. viola, redige una classifica molto particolare: quella dei suoi colpi di mercato. Ecco le sue scelte:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Corvino e la classifica dei colpi di mercato: ecco la sua graduatoria. Tanti i viola
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Corvino e la classifica dei colpi di mercato: ecco la sua graduatoria. Tanti i viola
Da Vlahovic a Jovetic, senza dimenticare gli italiani Toni, Miccoli, Chiesa e Bernardeschi
Sicuramente tutti quei giocatori che mi hanno dato grande soddisfazioni sono dei pezzi di cuore per me. Hjulmand lo metto al nono posto, Vucinic al terzo, Dorgu al decimo, Vlahovic al quarto, Jovetic al quinto. Bojinov è stato il primo grosso affare col Lecce, lo metto al secondo posto, Federico Chiesa al sesto posto anche se meriterebbe i primi posti. Chevanton? Mi state facendo male, mettetelo al secondo posto al pari di Bojinov. Bernardeschi, Miccoli e Toni? Non posso valutarli, per me si meriterebbero tutti il primo posto.
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