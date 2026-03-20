Arthur dopo l'esperienza alla Fiorentina è tornato a casa sua, nel Gremio. Proprio lì il centrocampista è rinato, tornando sui suoi livelli. Oggi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco una parte della chiaccherata:
altre news
Arthur: “Rinato al Gremio dopo tanto tempo. Spalletti, se fossi io il tuo Pizarro?”
"Tornare al Gremio, casa mia, è stato incredibile. Mi sento nuovamente integrato nel club e sto giocando con grande fiducia, peccato soltanto per il recente infortunio. Ma la prossima settimana sarò già in campo. Stare vicino alla mia famiglia e ai tifosi che mi hanno visto crescere è una motivazione in più. Mi sto godendo il calcio come non riuscivo da temро. Non esiste un segreto, soltanto il lavoro duro e il fatto di essere di nuovo felice quando gioco. Ho beneficiato della preparazione, svolta completamente. E poi incide anche la testa: tutti qui al Gremio, dal tecnico ai compagni, mi hanno fatto sentire importante fin dal primo giorno".
Il brasiliano ha lanciato anche una sorta di appello a Spalletti, tecnico della Juventus che ancora detiene il suo cartellino:
"A Luciano piace avere un centrocampista organizzatore, un fulcro della squadra, e a me quel ruolo piace. Pizarro e Lobotka si sono esaltati con Spalletti giocando un calcio basato su possesso palla e intelligenza tattica. Non è assurdo pensare che potrei adattarmi bene. Vedremo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA