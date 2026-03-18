In vista del ritorno di Champions League in programma questa sera contro il Bayern Monaco, l'ex attaccante di Atalanta e Fiorentina, Josip Ilicic, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a Prime Video raccontando un aneddoto con Fabio Paratici protagonista. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola L’aneddoto di Ilicic: “Paratici mi disse che eravamo più forti della Juventus”
altre news
L’aneddoto di Ilicic: “Paratici mi disse che eravamo più forti della Juventus”
L'intervista dell'ex attaccante anche della Fiorentina, Josip Ilicic, sulle parole che gli disse una volta Paratici a Londra
Una volta andai a vedere Kulusevski e Romero a Londra, e c'era ancora Fabio Paratici. Lui mi disse una cosa: "Voi avevate una squadra che era davanti alla Juventus", che quell'anno vinse lo Scudetto (riferendosi a quell'Atalanta, ndr). Questo fa capire quanto eravamo bravi. Nei bianconeri c'erano Higuain, Ronaldo e Dybala. Magari, vedendo adesso quella squadra da fuori, mi divertivo un sacco, a tutti gli allenamenti e partite. Veniva tutto facile. Andavi a giocare contro il Real Madrid, contro il Dortmund e non avevi paura di nessuno, perché sapevi che avevi la qualità e giocatori proprio di carattere. In quelle partite questo serve.
© RIPRODUZIONE RISERVATA