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VIOLA NEWS altre news ex viola Brocchi: “A Firenze una stagione strepitosa, per una battuta di Corvino non rimasi”

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Brocchi: “A Firenze una stagione strepitosa, per una battuta di Corvino non rimasi”

Brocchi
Il racconto dell'ex mediano viola
Redazione VN

Ospite del podcast Centrocampo, l'ex centrocampista della Fiorentina Cristian Brocchi ripercorre la sua carriera da calciatore parlando anche della stagione in viola:

L'anno della Fiorentina vinco la classifica del miglior rendimento in Serie A come centrocampista, in panchina ritrovo un grande allenatore come Prandelli che già avevo avuto a Verona. Arrivo in viola dopo una stagione da dimenticare al Milan dal punto di vista del minutaggio, avevo giocato sì e no una quindicina di partite. Decido allora di cambiare aria e mi arriva la telefonata del mister, a cui non posso dire certamente di no. Prandelli è stato il miglior allenatore che ho avuto in carriera, lo raggiungo a Firenze e faccio questa annata strepitosa. A fine anno volevo restare a Firenze, Berlusconi mi chiese di tornare in rossonero offrendomi un contratto di tre anni con stipendio doppio rispetto a quello viola. Io con la Fiorentina avevo due anni di contratto e allora chiedo a Corvino di pareggiare almeno la durata del contratto, a quel punto mi sarei stabilito a Firenze, comprando casa. Ma l'allora d.s. gigliato mi disse che non mi avrebbe fatto fare la pensione in Toscana e allora tornai al Milan.

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