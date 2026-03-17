Ospite del podcast Centrocampo, l'ex centrocampista della Fiorentina Cristian Brocchi ripercorre la sua carriera da calciatore parlando anche della stagione in viola:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Brocchi: “A Firenze una stagione strepitosa, per una battuta di Corvino non rimasi”
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Brocchi: “A Firenze una stagione strepitosa, per una battuta di Corvino non rimasi”
Il racconto dell'ex mediano viola
L'anno della Fiorentina vinco la classifica del miglior rendimento in Serie A come centrocampista, in panchina ritrovo un grande allenatore come Prandelli che già avevo avuto a Verona. Arrivo in viola dopo una stagione da dimenticare al Milan dal punto di vista del minutaggio, avevo giocato sì e no una quindicina di partite. Decido allora di cambiare aria e mi arriva la telefonata del mister, a cui non posso dire certamente di no. Prandelli è stato il miglior allenatore che ho avuto in carriera, lo raggiungo a Firenze e faccio questa annata strepitosa. A fine anno volevo restare a Firenze, Berlusconi mi chiese di tornare in rossonero offrendomi un contratto di tre anni con stipendio doppio rispetto a quello viola. Io con la Fiorentina avevo due anni di contratto e allora chiedo a Corvino di pareggiare almeno la durata del contratto, a quel punto mi sarei stabilito a Firenze, comprando casa. Ma l'allora d.s. gigliato mi disse che non mi avrebbe fatto fare la pensione in Toscana e allora tornai al Milan.
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