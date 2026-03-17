“Sei già riuscito a postare!”: botta e risposta tra Gud e Fagioli nel post-Cremona

Siparietto social dopo Cremonese-Fiorentina: Albert Gudmundsson scherza con Nicolò Fagioli sulla velocità del post su Instagram. Spunta anche De Gea

Redazione VN 17 marzo - 15:40

Il clima in casa Fiorentina è ai massimi livelli, e non potrebbe essere altrimenti dopo il rotondo 4-1 rifilato alla Cremonese. Ma se in campo i ragazzi di Paolo Vanoli hanno dato prova di serietà e cinismo, è sui social che emerge il lato più scherzoso e unito del gruppo viola.

Il protagonista del siparietto è Nicolò Fagioli, che appena rientrato negli spogliatoi ha voluto celebrare il successo pubblicando una serie di scatti della gara con un secco: "Bravi ragazzi!". La velocità del centrocampista nel caricare il post non è però sfuggita ad Albert Gudmundsson, che ha subito commentato con una battuta: "Siamo appena entrati nello spogliatoio e sei già riuscito a postare".

La controreplica di Fagioli non si è fatta attendere: "Tu sei sul lettino", ha risposto il numero 44, svelando scherzosamente la posizione dell'islandese, probabilmente già alle prese con i massaggi defaticanti post-gara. A chiudere il cerchio delle risate ci ha pensato David De Gea, che si è unito al botta e risposta a suon di emoticon. Un piccolo frammento di vita da spogliatoio che conferma quanto questo gruppo sia compatto, ingrediente fondamentale per affrontare la settimana di fuoco tra Conference League e la sfida di domenica contro l'Inter.