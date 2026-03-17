Vi ricordate di Tommaso, il piccolo tifoso della Fiorentina di 7 anni che vive a Lodi e che era stato ospite del club viola a gennaio, dopo che la sua storia era diventata nota grazie ai social? Ieri sera Tommy è andato allo stadio Zini insieme alla mamma Vania, portando con sè un nuovo cartello ispirato a quello esposto in precedenza al Franchi. Solo che, incredibilmente, gli steward dello stadio gli hanno impedito di farlo entrare, nonostante il messaggio assolutamente positivo: "Adesso nei sogni ci credo più forte".
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Tommy e il cartello censurato: la Cremonese si scusa con il piccolo tifoso viola
Il baby tifoso di Lodi non ha potuto portare il suo cartello all'interno dello stadio. Stamani il bel gesto della Cremonese
Tommy si è comunque goduto la partita e la grande vittoria della Fiorentina. E stamattina ha ricevuto il messaggio di scuse della Cremonese, affidato ad una breve nota sul sito dal titolo Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini: "In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".
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