Tommy e il cartello censurato: la Cremonese si scusa con il piccolo tifoso viola

Vi ricordate di Tommaso , il piccolo tifoso della Fiorentina di 7 anni che vive a Lodi e che era stato ospite del club viola a gennaio, dopo che la sua storia era diventata nota grazie ai social ? Ieri sera Tommy è andato allo stadio Zini insieme alla mamma Vania, portando con sè un nuovo cartello ispirato a quello esposto in precedenza al Franchi. Solo che, incredibilmente, gli steward dello stadio gli hanno impedito di farlo entrare, nonostante il messaggio assolutamente positivo: "Adesso nei sogni ci credo più forte" .

Tommy si è comunque goduto la partita e la grande vittoria della Fiorentina. E stamattina ha ricevuto il messaggio di scuse della Cremonese, affidato ad una breve nota sul sito dal titolo Scusa Tommy, ti aspettiamo allo Zini: "In relazione all’episodio che ha coinvolto il piccolo tifoso viola Tommaso al quale non è stato consentito di introdurre un cartello in tribuna in occasione della partita con la Fiorentina, U.S. Cremonese, appurati i fatti, censura l’errore commesso per eccesso di zelo dal personale in servizio allo Zini. La società grigiorossa desidera scusarsi con Tommy e la sua famiglia per l’accaduto. Tommy sarà sempre il benvenuto nel nostro stadio".