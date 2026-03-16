Tanto del futuro della Fiorentina passa dallo "Zini" di Cremona. Il principale dubbio della vigilia riguarda Moise Kean, alle prese con l'infortunio alla tibia rimediato ad Udine. Proprio il numero 20 viola nel tardo pomeriggio ha postato una storia sui propri social.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social FOTO – Kean e la storia alla Dragon Ball per caricarsi: messaggio per stasera?
in ricarica
FOTO – Kean e la storia alla Dragon Ball per caricarsi: messaggio per stasera?
Moise Kean, la Fiorentina spera di averlo al meglio. Lui posta una storia a tema Dragon Ball, intento a recuperare le energie
Una storia a tema Dragon Ball, con un Kean in versione Goku, intento a recuperare le energie. L'attaccante viola si carica in vista della partita chiave?
Dove l'abbiamo già vista?—
Felici che a Moise sia piaciuta la grafica realizzata da Violanews e postata stamani sui nostri social.
© RIPRODUZIONE RISERVATA