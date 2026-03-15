FOTO – L’omaggio dei tifosi a Braschi: “Dai campetti all’Europa”

Il giovane attaccante della Fiorentina Primavera Riccardo Braschi ha ricevuto un gradito omaggio dai tifosi viola a seguito del suo esordio con la maglia della prima squadra in Conferene League contro il Rakow. Ecco il testo dello striscione ricondiviso su Instagram dal giocatore, mentre di seguito la foto: "Dai campetti di sesto all'esordio con i grandi nei palcoscenici calcicistici d'Europa. Ed è solo l'inizio. Siamo fieri di te ovunque tu vada".