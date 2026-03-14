La petizione della Curva Fiesole: “No al calcio moderno”. Tutti i dettagli

Il cuore del tifo gigliato, insieme ad altre tifoserie organizzate, ha lanciato un'iniziativa

“Il calcio di una volta è scomparso, è il momento di ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi”, riporta il volantino diffuso via social dalla Curva Fiesole, che insieme ad altre tifoserie italiane lancia una petizione per dire no al calcio moderno. La petizione si può firmare all'Atf o ai banchini dei gruppi della curva.