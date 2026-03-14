“Il calcio di una volta è scomparso, è il momento di ridare dignità al calcio e ai suoi tifosi”, riporta il volantino diffuso via social dalla Curva Fiesole, che insieme ad altre tifoserie italiane lancia una petizione per dire no al calcio moderno. La petizione si può firmare all'Atf o ai banchini dei gruppi della curva.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social La petizione della Curva Fiesole: “No al calcio moderno”. Tutti i dettagli
social
La petizione della Curva Fiesole: “No al calcio moderno”. Tutti i dettagli
Il cuore del tifo gigliato, insieme ad altre tifoserie organizzate, ha lanciato un'iniziativa
La petizione promossa prevede:
- No alle squadre B
- Tutela delle trasferte e dei tifosi
- No al caro biglietti
- Orari e calendari rispettosi di tifosi e lavoratori
- Libertà di espressione del tifo
- Trasferte libere
- No ai Daspo fuori contesto
- No alle multiproprietà
© RIPRODUZIONE RISERVATA