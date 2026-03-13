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Milan-Kean, pesa anche Paratici: i rapporti tesi possono frenare l’operazione

Milan-Kean, pesa anche Paratici: i rapporti tesi possono frenare l’operazione - immagine 1
Kean obiettivo del Millan ma i rapporti tra Paratici e il club rossonero non sono dei migliori. Influirà sull'operazione?
Redazione VN

Il nome di Moise Kean sarebbe tra quelli presi in considerazione dal Milan per rinforzare l’attacco nella prossima sessione estiva di mercato. A parlarne, sul proprio canale YouTube, è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo cui l’attaccante piace molto a Massimiliano Allegri:

Da 1 a 10 ad Allegri piace 11. La clausola di 62 milioni è una cosa impossibile da sostenere anche perché non ha reso come ci si aspettava. Il responsabile del mercato viola si chiama Fabio Paratici che non è in buoni rapporti con il Milan per quanto successo a scorsa estate e, allo stesso tempo, i rapporti non sono dei migliori nemmeno col tecnico rossonero. Infatti,  fu proprio l'attuale ds viola ad esonerare Allegri nella stagione 2018/19anche questo può fare la differenza per il valore de cartellino, questi paletti non saranno semplici per il Milan.

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