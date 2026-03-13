Il nome di Moise Kean sarebbe tra quelli presi in considerazione dal Milan per rinforzare l’attacco nella prossima sessione estiva di mercato. A parlarne, sul proprio canale YouTube, è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo cui l’attaccante piace molto a Massimiliano Allegri:
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Milan-Kean, pesa anche Paratici: i rapporti tesi possono frenare l’operazione
Kean obiettivo del Millan ma i rapporti tra Paratici e il club rossonero non sono dei migliori. Influirà sull'operazione?
Da 1 a 10 ad Allegri piace 11. La clausola di 62 milioni è una cosa impossibile da sostenere anche perché non ha reso come ci si aspettava. Il responsabile del mercato viola si chiama Fabio Paratici che non è in buoni rapporti con il Milan per quanto successo a scorsa estate e, allo stesso tempo, i rapporti non sono dei migliori nemmeno col tecnico rossonero. Infatti, fu proprio l'attuale ds viola ad esonerare Allegri nella stagione 2018/19anche questo può fare la differenza per il valore de cartellino, questi paletti non saranno semplici per il Milan.
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