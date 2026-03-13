Moise Kean sta facendo di tutto per tornare in campo lunedì nella sfida decisiva contro la Cremonese. Al Viola Park, l'attaccante della Fiorentina, sta svolgendo un lavoro differenziato per recuperare le forze. Nel mentre, sui social, ha ricordato l'importanza del gruppo.
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VIOLA NEWS social FOTO – Kean e l’importanza del gruppo, lo scatto con Fagioli: “Mio fratello”
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FOTO – Kean e l’importanza del gruppo, lo scatto con Fagioli: “Mio fratello”
I due ex Juve insieme al Viola Park
L'ex Juventus ha postato una foto che lo ritrae all'interno del centro sportivo viola, insieme a Nicolò Fagioli. In due, che hanno condiviso lo stesso spogliatoio a Torino, sono i perni centrali di questa Fiorentina che lunedì è chiamata a dare una risposta importante sul campo. Ecco lo scatto:
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