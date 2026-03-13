VN – Kean si allena al Viola Park: come sta l’attaccante della Fiorentina

Tutto ruoto intorno a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, ieri in tribuna al Franchi, sta continuando a lavorare a parte per recuperare in vista della sfida decisiva di lunedì contro la Cremonese.

Ancora non ci sono certezze sulla presenza di Kean, ma lo staff viola farà di tutto per averlo a disposizione. In caso di forfait, sarà Roberto Piccoli a guidare l'attacco di Paolo Vanoli.