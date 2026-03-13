Tutto ruoto intorno a Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina, ieri in tribuna al Franchi, sta continuando a lavorare a parte per recuperare in vista della sfida decisiva di lunedì contro la Cremonese.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Kean si allena al Viola Park: come sta l’attaccante della Fiorentina
esclusive
VN – Kean si allena al Viola Park: come sta l’attaccante della Fiorentina
Le ultime news sulle condizioni di Moise Kean
Ancora non ci sono certezze sulla presenza di Kean, ma lo staff viola farà di tutto per averlo a disposizione. In caso di forfait, sarà Roberto Piccoli a guidare l'attacco di Paolo Vanoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA