Maspero: “Cremonese-Fiorentina? Una arriva leggermente meglio. La mia su Fagioli”

Parola al doppio ex dello scontro diretto di lunedì prossimo. La nostra intervista in esclusiva

A pochi giorni da una sfida che può pesare molto nella corsa salvezza, abbiamo parlato con Riccardo Maspero, ex centrocampista che conosce bene sia la Fiorentina sia la Cremonese. Con lui abbiamo analizzato il momento delle due squadre, il peso della vittoria viola in Conference League e l’importanza della gara di lunedì, che secondo l’ex tecnico può assumere i contorni di un vero e proprio spareggio. Un passaggio anche su Nicolò Fagioli e sul suo possibile ruolo nella rincorsa della squadra viola. Le sue parole in esclusiva a Violanews:

"La stagione non è positiva. Può sembrare che da un momento all’altro questa Fiorentina si ritrovi, però quando si è in fondo alla classifica, anche se fai qualche risultato positivo, nel momento in cui stecchi poi diventa tutto più difficile, sembra tutto più complicato. Ovviamente quando si rincorre è sempre difficile. La Fiorentina adesso sta rincorrendo e c’è questo spareggio."

Sarà un match decisivo? — "Secondo me chi delle due sbaglia rischia grosso. Il campionato è ancora lungo e ci sono ancora tanti scontri diretti, però sicuramente la partita di lunedì è una partita che può dire tanto."

Chi arriva meglio a lunedì? — "Secondo me arriva meglio la Fiorentina, indipendentemente da tutto. La Cremonese ha avuto un’ottima partenza, ma poi da Natale a adesso è corllata e i problemi adesso sono tanti. La Fiorentina invece sicuramente non ha fatto un ottimo campionato, però dalla sua ha la forza di avere un po’ più qualità rispetto alla Cremonese. E questi giocatori adesso non devono avere più alibi, ma devono tirar fuori il carattere e l’orgoglio per uscire da questa situazione. Per cui vedo leggermente favorita la Fiorentina."

Il fattore Zini peserà? — "Sì, perché il pubblico a Cremona in questo momento vuole tanto bene alla squadra e la sosterrà dal primo all’ultimo minuto. Sanno che è un’occasione importante da non buttare via, quindi il pubblico sarà sicuramente caldo, sarà un bell’ambiente. Però la Fiorentina deve riuscire a sopperire a questo. Penso che sia abituata anche a certe pressioni e a certe situazioni."

Le fatiche di Coppa si faranno sentire? — "Vincere aiuta a vincere. Quando vinci va sempre tutto bene, il problema è quando perdi e quando ci sono situazioni problematiche. Ma quando vinci le energie le ritrovi in pochissimo tempo. È chiaro che poi quelle energie le devi riuscire a trasformare subito in situazioni positive per la partita. Non devi pensare “ho vinto, sono forte”, ma devi pensare che quella vittoria ti deve dare la forza per spingere ancora di più, perché la fatica l’hai sentita di meno."

La porto sull'ex di turno, Fagioli. Che giudizio dà della sua stagione? — "Ha avuto sicuramente alti e bassi. Forse anche più bassi che alti, come tutta la squadra. Indubbiamente quando entri in un contesto così diventa difficile uscirne. Però io dico sempre che quando uno è capace di giocare a calcio, riesce a farlo sempre. Fagioli è così: ha talento, ha qualità. È un giocatore che ha bisogno di trovare la sua identità, la sua collocazione, la sua forza. In queste ultime partite ha dimostrato di essere determinante e importante per la categoria."

Si ringrazia Riccardo Maspero per la consueta disponibilità.