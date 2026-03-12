Sebastien Frey, ex portiere viola, ha parlato della Fiorentina ospite al podcast Calcio Franco. Queste le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS social Frey: “La Fiorentina non ha leader. Corvino? Avrei dovuto nascere nei Balcani”
social
Frey: “La Fiorentina non ha leader. Corvino? Avrei dovuto nascere nei Balcani”
Le parole di Sebastien Frey sulla Fiorentina
La Fiorentina nel suo piccolo, nelle ultime 2/3 stagioni, ha fatto 100 e passa partite. Capisco che il calcio vada veloce, ma va tenuta di conto la salute dei ragazzi. Non gli viene concessa la stanchezza. Prandelli?Tatticamente in quegli anni era il più preparato di tutti. Prandelli è stato intelligente ad aver costruito la squadra intorno a Toni, che poi ha vinto la scarpa d'oro e il Mondiale.
Corvino—
Fossi nato in un paese balcanico sarei rimasto a vita a Firenze. La penso così. Mi ha vietato il fatto di consacrarmi a Firenze: c'erano delle possibilità e i presupposti per continuare fino alla fine a Firenze. Penso di aver dato fastidio per il carisma e quello che rappresentavo. E' iniziata una una guerra che non potevo vincere e ho fatto un passo indietro per non essere un problema a Firenze. Sono arrabbiato e deluso. C'erano interessi del Milan e del Bayern Monaco, ma io ho rinnovato. Corvino era felice, ma per una stagione intera me l'ha fatto pesare. Ma gli va riconosciuto che nei Balcani ha un team di fuoriclasse.
Fiorentina—
Noi avevamo troppi leader, nella Fiorentina attuale non ne vedo uno. Anzi, gli episodi ti tirano giù e non vedo uno che prende in mano la situazione. Guarda De Gea: si sta trascinando quanto l'andamento della squadra ed è sottoposto a delle critiche, ma ne verrà fuori. La Fiorentina ha un gruppo forte e solido? Lo spogliatoio come lo vivono i ragazzi? Abbiamo vissuto Calciopoli, la Fiorentina era spacciata, siamo partiti a -19. Per risolverla abbiamo creato gruppo, andavamo a cena fuori. Ranieri, Mandragora per me non sono leader e non parlo di qualità. La Fiorentina si salverà perché c'è chi sta peggio. E in ogni caso sarà una stagione fallimentare.
Vanoli—
Secondo me è l'allenatore giusto. Non è facile, deve invertire la rotta di Stefano Pioli. Io Vanoli, nella difficoltà, vedo che ce la sta mettendo tutta. La piazza ti da tanto, ma è esigente: in casa dopo 20 minuti senza gol fischiava.
Viola Park—
La Fiorentina ha investito 100 milioni di euro per il Viola Park. Io me le sognavo delle strutture così, ci cambiavamo allo stadio e andavo a piedi ai campi per 2 campi mediocri. A Commisso gliel’ho detto: “Noi con una struttura così vincevamo lo scudetto”, lui mi ha risposto: “Probabilmente si".
© RIPRODUZIONE RISERVATA