La solidarietà dei numeri uno: Sommer commenta il post di De Gea dopo il caso Kinsky

Non è solo una questione di parate, ma di spalle larghe. Nel calcio, il portiere è l'unico che gioca una partita diversa dagli altri dieci: una sfida fatta di solitudine e di millimetri che separano un miracolo da un disastro. Lo sa bene David De Gea , che dopo la serata da incubo di Antonin Kinsky in Champions League (due errori e il cambio dopo soli 17 minuti), ha voluto lanciare un bellissimo messaggio social al giovane collega del Tottenham .

La risposta di Sommer: un fronte comune

Il messaggio dello spagnolo: "Nessuno che non sia stato un portiere può capire quanto sia difficile il nostro ruolo", non è rimasto un grido nel deserto. Nelle ultime ore, anche Yann Sommer ha voluto dire la sua. Il portiere dell'Inter ha ricondiviso il post di De Gea aggiungendo un eloquente "ON POINT" (centrato in pieno), taggando l'estremo difensore spagnolo e un deciso "KEEP GOING" (continua), taggando lo sfortunato Kinsky.