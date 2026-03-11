Lo sfogo di Viviano: “Alla Fiorentina non funziona nulla. Comunicazione ridicola”

"Comunicazione ridicola, alla Fiorentina non funziona nulla". Emiliano Viviano non usa giri di parole ad Arena Sportium: l'ex portiere viola analizza la crisi societaria

Redazione VN 11 marzo - 17:10

Non è mai stato uno da giri di parole, specialmente quando si parla della "sua" Fiorentina. L'ex portiere viola Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni del canale social Arena Sportium, ha analizzato il momento del club, puntando il dito non tanto sui singoli giocatori, quanto sulla struttura societaria e, soprattutto, sulla gestione della comunicazione. Ecco le sue parole

"Se vai a Firenze, sei tu che devi andare incontro alla storia della città e della Fiorentina. Se vai alla Lazio, è la stessa cosa. Un dirigente ha un gruppo di lavoro alle spalle, ma secondo me tutto parte dalle basi: dalla gestione delle strutture, dalle giovanili, dalla comunicazione, ma anche dalla cultura del lavoro che si riesce a trasmettere. Ci sono tante cose che alla Fiorentina non funzionano e poi diciamo che i giocatori sono stati presi male; la verità è che è l'intero sistema a non funzionare.

"Comunicazione ridicola" — "C'è una comunicazione ridicola. La comunicazione va gestita bene perché è fondamentale: può spostare tutto, persino le prestazioni dei calciatori se non riesci a tutelarli. È un aspetto talmente sottovalutato, eppure così importante, che io impazzisco. Tutte le piccole mancanze gestionali di una società finiscono per sommarsi e fare la differenza. Il dirigente può portare la propria cultura del lavoro, ma deve necessariamente sposare la storia del club; se rimani separato dall'identità della piazza, non ce la puoi fare. Bisogna studiare a fondo il club e le persone che ci lavorano dentro: solo così crei passione e cultura."