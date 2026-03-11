Onofri: “La Fiorentina ha un problema di personalità. Gudmundsson? Vi dico”

L'allenatore Claudio Onofri, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in classifica della Fiorentina. Le sue parole:
De Rossi ha lasciato il segno fin da subito al Genoa. La Fiorentina in questa situazione mi stupisce fino ad un certo punto. Da calciatore ho vissuto un momento simile a Genova. E' una contraddizione che ti fa rendere ancora meno. Senti che la tifoseria non è contenta e tu ne risenti. Non penso che si senta più importante delle altre in quella zona, non fanno questo errore. Tu devi avere la personalità di rifarti immediatamente. Penso che sia un problema di personalità.
Lui a Genova dimostrava di essere un anarchico, non negativo ma positivo. Lui stesso sceglieva la posizione in campo, era molto libero. Se gioca al suo livello è un grande anarchico e quindi l'allenatore deve adattarsi alle sue caratteristiche. Una volta ci sono andato a mangiare anche insieme e mi è sembrata una persona molto positiva. Non ritengo che possa essere un gallo dello spogliatoio. Per quello che mi ha fatto vedere qui a Genova quando l'ha preso la Fiorentina ci sono rimasto un po' male.
