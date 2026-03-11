L'ex calciatore e allenatore, Attilio Tesser, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Tesser: “Vanoli non è superficiale. Senza intensità la tecnica conta poco”
news viola
Tesser: “Vanoli non è superficiale. Senza intensità la tecnica conta poco”
Le parole dell'ex calciatore e tecnico, Attilio Tesser, sul momento della Fiorentina tra Conference League e Cremonese
L'atteggiamento è una cosa fondamentale, perché da lì partono i risultati. Il momento è delicato. Per capire bene bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio. Non ci si può rilassare con una classifica del genere, serve restare sul pezzo. Mi auguro che non sia così, perché sennò sarebbe grave. Le capacità tecniche ci sono, ma la Fiorentina non si può permettere questa situazione. Vanoli non è uno leggero, superficiale. L'aspetto tecnico conta, ma se non viene dato con intensità allora si va da poche parti. L'assenza di Solomon pesa tanto.
LEGGI ANCHE
Sulla Cremonese—
All'inizio mi aveva sorpreso, non per i punti fatti, ma per come li aveva ottenuti. Sembrava una squadra solida, ordinata, ben consapevole. Questa caduta è importante e inaspettata, anche perché a gennaio si sono rinforzati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA