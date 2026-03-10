Viola News
Fiorentina-Rakow, giovedì alle 21:00. Dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sul match di giovedì
Torna la Conference League per la Fiorentina dopo il playoff con brivido superato contro lo Jagiellonia. All'orizzonte c'è una doppia sfida contro un'altra squadra polacca: il Rakow. I viola giocheranno la sfida d'andata giovedì 12 marzo alle 21:00 allo stadio Franchi per provare a continuare la corsa verso la finale di Lipsia. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Giovedì 12 marzo, ore 21:00Stadio Franchi, Firenze
TVSky
StreamingSkyGo, Now
Telecronaca Marianella-Minotti
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

