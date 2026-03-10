Torna la Conference League per la Fiorentina dopo il playoff con brivido superato contro lo Jagiellonia. All'orizzonte c'è una doppia sfida contro un'altra squadra polacca: il Rakow. I viola giocheranno la sfida d'andata giovedì 12 marzo alle 21:00 allo stadio Franchi per provare a continuare la corsa verso la finale di Lipsia. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Fiorentina-Rakow, giovedì alle 21:00. Dove vederla in tv e streaming
Tutte le info sul match di giovedì
|Giovedì 12 marzo, ore 21:00
|Stadio Franchi, Firenze
|TV
|Sky
|Streaming
|SkyGo, Now
|Telecronaca
|Marianella-Minotti
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
