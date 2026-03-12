Oggi, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Alberto Malusci, che si è così espresso riguardo alla partita che si giocherà stasera al Franchi. Ecco cosa ne pensa:
Malusci: “La Conference va vinta, non onorata. Ecco chi mi ha deluso di più”
Diventa difficile commentare quest'annata della Fiorentina. Pensavamo di essere usciti dal brutto momento solo perché avevamo vinto qualche partita, poi Udine e Parma... Non ci siamo a livello mentale, siamo arrivati a 10 partite dalla fine e siamo ancora a dirci che bisogna lavorare sulla testa. Poi si parla sempre di prime e seconde linee... ma chi sono?? Se avessimo delle prime linee, dovrebbero far stare la squadra almeno a metà classifica, e invece siamo a parlare di salvezza.
Sui singoli—
Se pago 27 milioni per un attaccante, deve fare assolutamente di più di ciò che sta facendo Piccoli. Dodo ha fatto bene anno scorso, ma il suo mestiere è giocare bene ogni partita: i professionisti come lui devono lavorare bene in campo. Kean e De Gea l'hanno scorso facevano punti da soli, Gud è troppo che non lo vedo in forma, da lui mi aspetto qualcosa in più. Si dice sia forte a saltare l'uomo e nn lo salta mai... Gli unici che stanno salvando qualcosa sono Parisi e, ultimamente, Ranieri. Il primo l'abbiamo visto bene anche in un ruolo che non gli compete: esterno destro.
Il Rakow e la Conference League
Il Rakow ha la seconda miglior difesa, la Fiorentina è molto più forte sulla carta ma dobbiamo dimostrarlo. La Conference dovrebbe essere un obiettivo, non va "onorata" come dice Vanoli...
