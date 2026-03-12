Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la sfida di stasera tra Fiorentina e Rakow:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Pruzzo: “E’ arrivato il momento di cedere Kean. Piccoli? Acquisto sbagliato”
news viola
Pruzzo: “E’ arrivato il momento di cedere Kean. Piccoli? Acquisto sbagliato”
Le parole dell'ex attaccante viola Roberto Pruzzo
Non lascerei niente per strada, anche se ci sta far giocare un giovane come Braschi. Non abbandonerei la Conference perché attraverso quella la stagione potrebbe essere ribaltata. Se la Fiorentina vince oggi e a Cremona può svoltare. Quella contro il Rakow è una partita fastidiosa se presa nel modo sbagliato, ma anche un punto di partenza per cambiare la stagione.
Gli attaccanti—
Penso sia arrivato il momento di cedere Kean. Non so se sia stata un caso la stagione alla Fiorentina, ma non mi stupirei prenda in considerazione la possibilità di misurarsi di nuovo ad alti livelli, senza nulla togliere alla piazza di Firenze. Piccoli? E stato un acquisto totalmente sbagliato, un calciatore sopravvalutato che non ha dato praticamente niente. L'impressione è che non abbia la forza per reggere Firenze. Serve un'alternativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA