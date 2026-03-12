Viola News
Dalla Polonia: “Qua si parla solo di Fiorentina – Rakow. Serve furbizia per vincerla”

Vi proponiamo le dichiarazioni di Witold Casetti, dalla Polonia, al Pentasport di oggi.
Nel corso del Pentasport di oggi, su Radio Bruno ha fatto il suo intervento Witold Casetti del Viola Club Polonia, con la sfida tra Fiorentina e Rakow sempre più vicina. Ecco le sue parole:

Oggi si può vincere se rimaniamo concentrati. Il Rakowè molto determinato e la Conference è molto sentita qua. Al telegiornale si parla solo della sfida di stasera: loro sanno di essere protagonisti in Polonia questi giorni, quindi ce la metteranno tutta come lo Jagiellonia. Il Rakow è quarto e Jagiellonia è seconda, sono simili perché entrambe ce la mettono tutta; ma dal punto di vista tecnico sanno che la Fiorentina vale di più. Dobbiamo attaccarli psicologicamente per vincerla.

Conference League: prendere o lasciare

Sarebbe un errore lasciar andare la Conference: non ci sono più squadre forti come l'anno scorso in corsa per il titolo, quindi mettiamocela tutta per vincerla.

