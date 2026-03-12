Nel corso del Pentasport di oggi, su Radio Bruno ha fatto il suo intervento Witold Casetti del Viola Club Polonia, con la sfida tra Fiorentina e Rakow sempre più vicina. Ecco le sue parole:
Dalla Polonia: "Qua si parla solo di Fiorentina – Rakow. Serve furbizia per vincerla"
Vi proponiamo le dichiarazioni di Witold Casetti, dalla Polonia, al Pentasport di oggi.
Oggi si può vincere se rimaniamo concentrati. Il Rakowè molto determinato e la Conference è molto sentita qua. Al telegiornale si parla solo della sfida di stasera: loro sanno di essere protagonisti in Polonia questi giorni, quindi ce la metteranno tutta come lo Jagiellonia. Il Rakow è quarto e Jagiellonia è seconda, sono simili perché entrambe ce la mettono tutta; ma dal punto di vista tecnico sanno che la Fiorentina vale di più. Dobbiamo attaccarli psicologicamente per vincerla.
Conference League: prendere o lasciare—
Sarebbe un errore lasciar andare la Conference: non ci sono più squadre forti come l'anno scorso in corsa per il titolo, quindi mettiamocela tutta per vincerla.
