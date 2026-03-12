Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare la lotta salvezza della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bucchioni: “In tre a giocarsi la salvezza. Cremonese-Fiorentina decisiva”
news viola
Bucchioni: “In tre a giocarsi la salvezza. Cremonese-Fiorentina decisiva”
Le parole del giornalista Enzo Bucchioni sul momento della Fiorentina
Il prossimo turno sarà interessante in chiave salvezza. Sono rimaste in tre a giocarsela: Lecce, Cremonese e Fiorentina. Sono le squadre che hanno avuto più problemi. Il Cagliari non deve mollare, ma non lo vedo nella lotta. Il Genoa ha saputo reagire e il Torino ha un vantaggio.
Cremonese-Fiorentina—
E' una partita decisiva. La Fiorentina ha un punto di vantaggio, la Cremonese è da tempo in caduta libera, fa una fatica tremenda. Se la squadra di Nicola non dovesse battere quella di Vanoli o addirittura perdere, la visione sarebbe più chiara. Il Pisa è già in B, il Verona ha avuto un ritorno di fiamma e forse può ancora sperare, ma sul piano dei valori…
© RIPRODUZIONE RISERVATA