Gazzetta: “Piccoli in campo in base a come sta Kean. La gestione dell’azzurro”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Piccoli ha segnato ai polacchi dello Jagiellonia nella gara d'andata giocata a Bialystok e stasera al Franchi Vanoli s'aspetta da lui lo stesso rendimento.
L'idea è di mandarlo in campo dall'inizio, il piano gara potrebbe cambiare solo nel caso in cui oggi arrivassero notizie negative da Kean, alle prese con una tibia malconcia.
La speranza resta quella di recuperare l'azzurro per la Cremonese, proseguendo nella staffetta tra i due attaccanti, l'alternativa è preservare Piccoli sostituendolo con Riccardo Braschi, punta della Primavera, per evitare di ritrovarsi senza centravanti in campionato in caso di indesiderati infortuni (vedi Solomon con lo Jagiellonia). Vanoli scioglierà il nodo stamattina anche in base al bollettino di Kean, ma Piccoli resta comunque in netto vantaggio.
