Nazione: “Dai tanti Primavera alle seconde linee. La mini rotazione di Vanoli”

La Nazione sulla formazione di Paolo Vanoli

Redazione VN 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 09:10)

La Fiorentina contro il Rakow non ricorrerà alla maxi rotazione inizialmente ipotizzata, ma a cambi limitati. Vanoli non schiererà tutti i titolari, che saranno preservati per la delicata sfida salvezza di lunedì contro la Cremonese, ma nemmeno darà grande spazio ai giovani della Primavera come sembrava alla vigilia. Al loro posto giocheranno soprattutto le cosiddette seconde linee, le stesse che poche settimane fa avevano ottenuto una convincente vittoria a Bialystok contro lo Jagiellonia nella gara d’andata del turno precedente.

Le novità rispetto a quella formazione dovrebbero essere poche, al massimo tre. Tra queste l’inserimento di Christensen in porta, Parisi avanzato come esterno offensivo a destra e il giovane Balbo sulla fascia sinistra della difesa. Per il resto Vanoli dovrebbe confermare gran parte dell’assetto: difesa a quattro con Fortini, Comuzzo e Ranieri, mentre a centrocampo la regia sarà affidata a Ndour, affiancato da Fabbian e Mandragora.

In attacco sarà confermato dal primo minuto Piccoli nonostante la prova poco incisiva contro il Parma e il rischio di affaticarlo in vista della partita di Cremona. L’attaccante ha comunque dato la sua disponibilità a giocare con prudenza e nella ripresa potrebbe lasciare spazio al giovane Braschi, centravanti classe 2006 della Primavera già autore di 15 gol stagionali e noto per l’esultanza “alla Batistuta”. Il reparto offensivo sarà completato da Parisi sulla destra e da Fazzini. Lo scrive la Nazione.