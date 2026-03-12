Leonardo Bardazzi è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport per commentare la squadra nel giorno di Fiorentina - Rakow:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Rinunciare alla Conference? Più triste del campionato”
news viola
Bardazzi: “Rinunciare alla Conference? Più triste del campionato”
A voi le parole di Leonardo Bardazzi nel giorno della sfida casalinga di Conference Legaue
Stasera si deve vincere perché i valori contano e quindi dobbiamo andare la con la testa gusta. La Conference deve darti leggerezza, una prospettiva diversa rispetto a questa orribile stagione. Probabilmente non la vinceremo, ma rinunciarci sarebbe ancora più triste del campionato triste che stiamo facendo. Giocare la partita di stasera con la riserva della riserva, per me è la mentalità sbagliata. Piccoli non ha nulla da perdere: non si butta sul primo palo, non fa quello che deve fare e ha bisogno di giocare e trovare fiducia. Non sta facendo nulla.
L'atteggiamento conta—
Mi raccontavano che i dirigenti della prima squadra l'altra sera sono stati dentro al Viola Park fino alle 21 per tirare su il morale ai ragazzi che hanno perso autostima e fanno fatica ad uscire da questa situazione. La paura ci sta "mangiando" la stagione: con tutto il rispetto, ma il Rakow non può essere fonte di timore per la Fiorentina. I giocatori sembrano da una parte impauriti e dall'altra arroganti: pare che non gli interessi niente. Se uno non sta bene non gioca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA