Nel calcio gli errori di un portiere pesano spesso più di quelli di qualsiasi altro giocatore. E proprio per questo il messaggio pubblicato sui social da David de Gea nelle ultime ore non è passato inosservato.
Kinsky da incubo, De Gea e il messaggio social: “Solo un portiere può capire”
L’ex numero uno del Manchester United ha scritto su Instagram una riflessione sul ruolo del portiere: «Nessuno che non sia stato un portiere può capire quanto sia difficile giocare in questa posizione. Tieni la testa alta e tornerai più forte».
Nel post non viene citato alcun nome, ma il tempismo del messaggio ha portato molti a collegarlo alla serata complicata vissuta da Antonin Kinsky con la maglia del Tottenham contro l'Atletico Madrid in Champions League (ECCO COSA E' SUCCESSO).
Alla luce di quanto accaduto, dunque, il messaggio di De Gea può essere interpretato come una possibile dimostrazione di solidarietà verso il collega più giovane, ricordando quanto il ruolo del portiere sia spesso il più esposto e difficile da gestire nei momenti complicati.
