Kinsky da incubo, De Gea e il messaggio social: “Solo un portiere può capire”

Nel calcio gli errori di un portiere pesano spesso più di quelli di qualsiasi altro giocatore. E proprio per questo il messaggio pubblicato sui social da David de Gea nelle ultime ore non è passato inosservato.

L’ex numero uno del Manchester United ha scritto su Instagram una riflessione sul ruolo del portiere: «Nessuno che non sia stato un portiere può capire quanto sia difficile giocare in questa posizione. Tieni la testa alta e tornerai più forte».