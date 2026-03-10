Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, il telecronista Riccardo Trevisani torna a punzecchiare la Fiorentina e parlare della sua disastrosa stagione. In particolare stavolta si concentra su un elemento che nella prima metà di stagione ha fallito in viola, Edin Dzeko:
Trevisani: "Dzeko? Sta bene, sugli spalti ora ha tifosi e non ds e commercialisti"
Le parole del telecronista su Dzeko, in ottima forma con la maglia dello Schalke 04
Settimana scorsa ero a Gelsenkrichen a vedere lo Schalke. Stadio moderno, c’erano 60.000 tifosi che cantavano e tifavano, non 60.000 commercialisti, direttori sportivi o allenatori ma 60.000 tifosi che bevevano birra e cantavano. Ero andato a vedere come stava Dzeko e direi che sta bene, infatti è finita 1-0 Dzeko. In 7 apparizioni ha fatto 5 gol e 3 assist, forse il problema non era lui come stiamo vedendo.
