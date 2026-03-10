Cassano: “Ecco chi andrà in B. Prandelli? Gli ho rotto molto le scatole”

Viola News
Le parole dell'ex attaccante, Antonio Cassano, sulla lotta salvezza in Serie A e Cesare Prandelli allenatore
L'ex attaccante, Antonio Cassano, durante il podcast Viva El Futbol, ha parlato di alcuni temi legati alla Fiorentina. Queste le sue parole:

Nella lotta per la salvezza io dico che andranno giù Pisa, Verona ed una tra Cremonese e Lecce. Gli ultimi quattro mesi e mezzo la squadra di Nicola ha vinto zero volte.

Su Prandelli

Era un allenatore spettacolare e una persona enorme, a cui ho rotto molto le scatole, ma che ringrazio tanto per tutto quello che mi ha dato. Lui è stato il primo a far ruotare i tre difensori e i centrocampisti. Poi lo ha fatto Montella con Aquilani, Pizarro e Borja Valero. Sapeva fare calcio e mi faceva capire subito la tattica.

