Cassano: “Ecco chi andrà in B. Prandelli? Gli ho rotto molto le scatole”

L'ex attaccante, Antonio Cassano, durante il podcast Viva El Futbol, ha parlato di alcuni temi legati alla Fiorentina. Queste le sue parole:
Nella lotta per la salvezza io dico che andranno giù Pisa, Verona ed una tra Cremonese e Lecce. Gli ultimi quattro mesi e mezzo la squadra di Nicola ha vinto zero volte.
Su Prandelli—
Era un allenatore spettacolare e una persona enorme, a cui ho rotto molto le scatole, ma che ringrazio tanto per tutto quello che mi ha dato. Lui è stato il primo a far ruotare i tre difensori e i centrocampisti. Poi lo ha fatto Montella con Aquilani, Pizarro e Borja Valero. Sapeva fare calcio e mi faceva capire subito la tattica.
